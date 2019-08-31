الاكثر مشاهدة - رجم بالأحذية .. أول ظهور لـ‘‘محمد بن زايد’’ بعد أحداث عدن .. واليمنيون يستقبلونه بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن رجم بالأحذية .. أول ظهور لـ‘‘محمد بن زايد’’ بعد أحداث عدن .. واليمنيون يستقبلونه بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مغردون ونشطاء على موقع "تويتر"، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، واتهموه بـ"إشعال الحرب في اليمن والعبث في الساحة العربية" وبأنه "شيطان العرب".

وجاءت هذه التعليقات في سياق ردود على تغريدة نشرها ابن زايد على حسابه الرسمي بـ"تويتر" بمناسبة بدء العام الهجري الجديد قال فيها: "نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد 1441.. ونسأل الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير وتوفيق وسلام وأمان على وطننا والأمة الإسلامية والعالم أجمع.. متفائلين بعام مزدهر لشعوب الأرض جميعها يسوده التسامح والمحبة والتعايش".

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وقال أحد المغردين: "لن يكون لكم أي ذكر بالمستقبل.. صبر اليمنيون عليكم 4 سنوات.. غباؤك نعمة بالنسبه لك ونقمة لشعب الإمارات ومكافأة لسلطنة عمان لأنها سوف تستعيد الساحل المتمرد مستقبلا".



فيما قال آخر: "اللهم إن محمد بن زايد قد غره حلمك فتمادى في إجرامه، اللهم شتت شمله ومزق ملكه واجعله عبرة وخذه أخذ عزيز مقتدر".

وتوجه إلى ابن زايد اتهامات بالتمويل والمشاركة في الحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية؛ فمن الانقلاب في مصر، مرورا بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد الحكومة الشرعية، وليس انتهاء بحرب اليمن ودعم قوات انفصالية في الجنوب ضد الحكومة الشرعية، وقد دأب على إثارة الفوضى والقلاقل في المنطقة، مستغلا حجم الأموال الكبير الذي تجنيه أبوظبي من وراء تصدير النفط".

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#طرد_الامارات_مطلب_كل_يمني

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