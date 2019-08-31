الاكثر مشاهدة - اشتعال عود الثقاب ومقتل أول ضابط سعودي بارز بنيران القوات الإماراتية .. شاهد (الاسم والصورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال عود الثقاب ومقتل أول ضابط سعودي بارز بنيران القوات الإماراتية .. شاهد (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المسؤول في الحكومة اليمنية عن وقوف الإمارات خلف مقتل القائد السعودي العقيد الركن عبدالله السبهان‏‎ نهاية العام الماضي وعدد من الأفراد في مدينة المخا اليمنية.

وقال الدكتور صالح سميع، في تغريدة رصدها محرر "بويمن" : عندما أقسم الشهيد الشدادي ألا يعود من صرواح إلا بعد تحريرها بالكامل من الحوثيين جاءته من الخلف قذيفة من مدفع إماراتي لتوقف قسمه وتنهي حياته".

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واضاف سميع: "بعد تحرير المخا أصر القائد السعودي العقيد السبهان على استمرار الزحف نحو تعز لتحريرها فجاءته من الخلف قذيفة إماراتية فأسكتته إلى الأبد !!!".

يأتي هذا ضمن حملات كشف فضائح وجرائم الإمارات في اليمن، والتي طالت عشرات آلاف المدنيين وآلاف العسكريين اليمنيين والسعوديين في اليمن.