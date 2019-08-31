الحوثيون يختطفون صحفي شرق تعز والنقابة تطالب بإطلاق سراحه

اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الجمعة، الصحفي إيهاب الشوافي، بمنطقة الحوبان شرقي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
وبحسب بلاغ لنقابة الصحفيين اليمنيين، حصل ـ يمن شباب نت على نسخة منه ـ فإن المليشيات الحوثية اختطفت الشوافي في الحوبان أثناء توجهه إلى صنعاء.
ودانت النقابة جريمة الاختطاف، مطالبة الحوثيين بسرعة إطلاق سراحه، وعدم التعرض له بسبب هويته المهنية، وحملتهم مسؤولية سلامته.
كما طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين لكافة أطراف الحرب في اليمن بايقاف مضايقات الصحفيين أو الزج بهم في الصراعات، والكف عن العداء ضد الصحافة والعاملين في هذا المجال.
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