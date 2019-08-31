شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي: عدن ستعود للشرعية بالقوة .. ومشروع الانفصال فشل قبل أن يبدأ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 7194518علق إعلامي سعودي على مجريات الأحداث في جنوب اليمن بالقول: “عدن ستعود للشرعية بالقوة وبدعم دولي”.
وأضاف الإعلامي السعودي منصور الخميس في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها “المشهد اليمني” قائلاً: “ليس أمام اتباع بن بريك الا إلقاء السلاح وسلامة أبدانهم والجلوس على طاولة الحوار، أو مواجهة القوة التي لن يصمدوا معها لان المجلس الانتقالي في نظر الدول الكبرى انقلابي وعناصره تتبع القاعدة”.
واختتم الخميس تغريدته بالقول: “مشروع الانفصال بالقوة فشل قبل أن يبدأ ولكن الحوار ممكن”.7194518
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