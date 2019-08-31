دبلوماسي أمريكي يسخر من مرتزقة هادي بالقول ” أين هم “

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

شكك الدبلوماسي الأمريكي نبيل خوري، في قدرات وكفاءة هادي وحكومته في السيطرة على أي محافظة في اليمن.

وتعليقاً على الأحداث والتطورات المتلاحقة في عدن وجنوباً بالخصوص، استبعد نائب السفير الأمريكي السابق، لقناة الجزيرة، عودة هادي وحكومته الى الشمال او الجنوب في اليمن.

وقال نبيل خوري: “يتحدثون كثيراً عن الجيش الوطني اليمني، وهذه عبارة فضفاضة، أنا لا أعرف تماماً ماذا يقصدون بهذا الجيش”.

وأضاف خوري: “عندما ننظر إلى صور حية من جنوب اليمن، أولاً لا نرى معارك طاحنة. ثانياً لا نرى جنوداً”.