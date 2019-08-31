شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: ضابط بجهاز الأمن الإماراتي يكشف عن القوة اليمنية الضاربة في أروبا وأمريكا التي يخشاها " بن زايد " ولم يعمل حسابها مستشاريه الأمنيين ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر ضابط في جهاز الأمن الإماراتي تغريدة حظيت بتداول واسع في اوساط الناشطين اليمنيين في تويتر كشف من خلالها عن مخاوف طارئة لدى " محمد بن زايد " من المغتربين اليمنيين في اروربا وأمريكا منوها الى أن هذه المخاوف اماط اللثام عنها "تقرير سري" "اليمني اليوم" ينشر نص التغريدة : "تقرير سري اطلعت عليه ، سيخدم الاشقاء في اليمن ، افادة التقرير تتحدث بأن المستشاريين الامنيين لم يعملوا حساب عدد المغتربيين من الجالية اليمنية في اوروبا وامريكا ، وهم فئة متعلمة وبعضهم رجال اعمال اثرياء ، ويخشى الشيخ محمد بن زايد من تلاقي المثقفين والاثرياء ، والقيام بحملات". قد يعجبك أيضًا: Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجـل: ضابط بجهاز الأمن الإماراتي يكشف عن القوة اليمنية الضاربة في أروبا وأمريكا التي يخشاها " بن زايد " ولم يعمل حسابها مستشاريه الأمنيين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.