شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : مالذي يحدث؟!!... قوات المجلس للانتقالي تشن هجوم عنيف الان على محافظة شبوة وقوات الجيش الوطني تنسحب "صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفذت مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات قبل ساعة من الان هجمات مباغتة استهدفت نقاط امنية لقوات الجيش الوطني في الطريق الرابط بين شقرة وشوية. واكدت مصادر خاصة انفجار قوى أعقبه حريق هائل نشب في عدة اطقم لقوات الجيش الوطني في منطقة الضلعة بحبان التابعة لقوات الجيش اليمني. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وحسب مصادر تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي ان الاستهداف نفذه مسلحون تابعون للمقاومة الجنوبية ادى الى احتراق اربعة اطقم وسقوط عشرات القتلى والجرحى . وحتي اللحظة لم يتسنى لنا التأكد من مصادر رسمية عن ملابسات الاستهداف وعدد الضحايا . تفاصيل في وقت لاحق

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