عاجل: المجلس الانتقالي يفاجئ الجميع قبل قليل بقرار غير مسبوق حول أبناء الشمال في عدن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طمأن نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أبناء الشمال المتواجدين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية وحذر من الإساءة لهم أو الاعتداء عليهم. وقال بن بريك في تغريدات قبل قليل على صفحته في تويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد": لانقبل بالإساءة لإخوتنا الشماليين أبدا، لا على مستوى الإعلام ولا على مستوى مواقع التواصل، ولا على المستوى الجماهيري الشعبي والشارع العام ، هم معنا يمارسون حياتهم وعملهم التجاري والحكومي". قد يعجبك أيضًا: Advertisements وأضاف "وضعنا غرفة عمليات خاصة لتلقي الشكاوي لأي إساءة، والتصعيد الإعلامي من قبل الإخونج فتنبهوا". وتابع الشيخ بن بريك في تغريده أخرى "مشكلتنا في اليمن -الشمال- مع فئة باغية ظالمة ناهبة ترى الجنوب حقا من حقوقها وملكا لها، وهذه الفئة ليست الشعب في الشمال هي فئة خبيثة وجرثومة شر تعمل ضد الشعب في الجنوب العربي واليمن والمنطقة العربية بأسرها يتقدمها حزب ألّا إصلاح الإخونجي الإرهاربي وحثالة من الدنيويين المرتزقة".

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