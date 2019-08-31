شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضاحي خلفان يفجر مفاجأة صادمة للرئيس هادي ويكشف عن العلاقة بين السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9500536

في مؤشر على تنامي التوتر والقلق الإماراتي من الخلاف الطارئ بين الدولتين حيال الأزمة اليمنية ، كشف ضاحي خلفان – نائب رئيس شرطة دبي – عن طبيعة العلاقة بين الإمارات والسعودية خلال هذه الفترة.

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وقال “خلفان” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “حسب فهمي الشخصي التحالف السعودي الإماراتي ليس تحالفا فقط من اجل التصدي للحوثي ولكن لكل المشاريع الرامية إلى استهداف الأمن القومي في الارض العربية.. وذلك بالتعاون مع الحلفاء الآخرين في منظومة التحالف العربي”.

وفي محاولة لإبعاد تهمة عمل الإمارات على تقسيم اليمن ، والهيمنة على جنوبه أضاف خلفان : “القول بأن الامارات تريد تقسيم اليمن قول باطل .. الدولة بصفتها الرسمية ..شئ …والناس بوجهة نظرهم الشخصية شئ آخر .. من العيب.. أان تحمل دولة وجهات نظر شخصية لمغردين”.

واستدرك: “أتمنى على التحالف.. السعودية والإمارات ومن معهما أن الامور يحكمها .. وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي .. الأمر .. لا اقتتال .. الحوار وعلاج الخلافات العالقة”.

تغريدة “ضاحي خلفان” تأتي كمؤشر جديد على عمق التوترات بين أبو ظبي والرياض على خلفية الملف اليمني ، وكان كثيرون قد اعتبروا تغريدات “خلفان” التي دعت بوضوح وصراحة إلى تقسيم اليمن ، أنها تعبير عن سياسة الامارات الحقيقية بوصفه مسئولا رفيعا سابقا في الدولة ومقرب من قياداتها بمن فيهم الشيخ محمد بن زايد .9500536