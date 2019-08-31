شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو جديد يظهر اللحظات الأولى لقصف الطيران الاماراتي، وصمود أسطوري للجيش الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1797486أظهر مقطع جديد اللحظات الأولى لقصف الطيران الاماراتي، صباح يوم الخميس، لقوات الجيش الوطني في نقطة العلم المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وأبرز المقطع استماتة وصمود اسطوري لقوات الجيش الوطني في الدفاع عن مواقعها واستمرار سيطرتها على نقطة العلم في العاصمة المؤقتة عدن لساعات صباح يوم الخميس الماضي بالرغم من قصف وتحليق الطيران الاماراتي.

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ويظهر المقطع صد قوات الجيش الوطني لهجوم ميليشيات الحزام الأمني على قوات الجيش الوطني بالتزامن مع قصف الطيران الاماراتي، بالرغم من أن المنطقة التي كانت تتمركز فيها قوات الجيش منطقة ساحلية مفتوحة ولا يمكن الاحتماء بأي مرتفعات لتجنب ضربات الطيران.

وتحدثت مصادر أن سبب انسحاب قوات الجيش الوطني كان نتيجة للأعداد الكبيرة من الجرحى في صفوف قوات الجيش ما توجب المغادرة لإسعافهم بالإضافة إلى أن المنطقة التي كانت تتمركز فيها قوات الجيش كانت منطقة مكشوفة ويمكن أن تتسبب بخسائر كبيرة جداً في صفوف أفراد الجيش الوطني في حال استمرار الطيران الاماراتي بعمليات القصف.