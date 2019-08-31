شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أبرز قيادات الحـوثيين بغارة جوية على الحدود السعـودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3883632‏لقي أحد أبرز القيادات العسكرية البارزة في مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعه في معارك على الحدود السعودية.

وقالت مصادر إن القيادي الحوثي البارز اللواء أمين الحميري قائد محور صعدة لقي مصرعه في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي أمس الجمعة خلال المعارك في منطقة حدودية .

وأضافت المصادر، أن اللواء الحميري كان من ابرز القيادات العسكرية المنضوية في صفوف مليشيات الحوثي. اخر الاخبار من "الخليج 365" : Advertisements

وأشارت المصادر، أن الحميري هو من يشرف على الخطط العسكرية في مناطق صعدة والمناطق الحدودية .

وأكدت المصادر، أن مصرع اللواء أمين الحميري يعد خسارة ثقيلة لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران3883632

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