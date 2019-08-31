شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب واعجب "يميين دستورية" يؤديها سفير يمني ...لم تحدث على مر التاريخ ...شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1405845نقلت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي، أن ابراهيم الديلمي المعين من الحوثيين سفيرا للجمهورية اليمنية لدى إيران، أدى مايسمى اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب مهدي المشاط، عبر الأقمار الاصطناعية. وبعد أداء اليمين حمل الانقلابي المشاط السفير الديلمي نقل تحياته إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأعرب المشاط عن أمله في أن يكون فتح سفارة للجمهورية اليمنية في إيران بداية لإعادة بقية دول العالم فتح سفاراتها بالعاصمة صنعاء. وكانت المليشيا أصدرت مطلع أغسطس الجاري قرارا بتعيين الديلمي سفيرا لها لدى ايران. واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ذلك القرار بأنه تجسيدا للعلاقات الحوثية الايرانية وإعلانها على الملأ بعد السرية التي احاطت بطبيعتها لسنوات. جدير بالذكر أن الديلمي يقيم في طهران رفقة ناطق المليشيا الحوثية محمد عبدالسلام، الذي يزور العاصمة الايرانية منذ أشهر. اخر الاخبار من "الخليج 365" : 1405845 1405845

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أغرب واعجب "يميين دستورية" يؤديها سفير يمني ...لم تحدث على مر التاريخ ...شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.