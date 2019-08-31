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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات خاصة
كشفت قناة خليجية معلومات خطيرة عن العلاقة بين حكومة هادي وتنظيمات الإرهاب في اليمن.
واشارت الى إن الخضر جديب، الذي يعمل كقائد حراسة لوزير داخلية حكومة هادي، أحمد الميسري. والذراع الأيمن له، يعد من أبرز قادة تنظيم القاعدة في اليمن، والمسؤول عن عشرات العمليات الإرهابية.
وذكرت أن جديب احتل مناصب في حكومة هادي، رغم أنه مطلوب في قوائم الإرهاب الدولية واليمنية، الأمر الذي يثير شكوكا بشأن التزام عبد ربه منصور هادي بمكافحة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر قضيحة جديدة لحكومة هادي .. قيادات أمنية على قائمة المطلوبين بتهم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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