هجوم عنيف وغير مسبوق ضد ”الإمارات والسعودية” على شاشة قناة العربية (شاهد الفيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - شن محلل سياسي يمني هجوما على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وذلك خلال استضافته على شاشة قناة "العربية الحدث"، اليوم الجمعة.



وشدد الضيف على أن "الإمارات تحتل اليمن، وتقصف اليمنيين بالطيران"، واصفا الموقف السعودي تجاه خروقات الإمارات بـ"الموقف المتذبذب".

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وشكك في الموقف السعودي من الأزمة في اليمن بقوله: " السعودية تتحدث عن الإمارات وعن عبد ربه منصور وعن حكومته، وكأنها حكم في مباراة كرة قدم، وليس كأنها دولة محورية شكلت التحالف العربي".

وأضاف: "السعودية أخذت تفويضا من السلطة الشرعية للتدخل في اليمن، وهي من جلبت الإمارات إلينا".



وحاولت مذيعة النشرة مقاطعة الضيف اليمني الذي أكمل بدوره "ألم يأت هذا التحالف العربي لإعادة السلطة الشرعية وشرعية عبد ربه منصور هادي ويفرضها على عبد الملك الحوثي في صنعاء؟".



وتساءل:" أليس من باب أولى أن تفرض هذه الشرعية في عدن؟ أم نذهب لنتحاور مع طرف آخر؟".



وحاولت المذيعة التخفيف من حدة نقده بقولها إن هناك مآخذ أيضا على سياسة وسلوك حكومة الشرعية باليمن.

