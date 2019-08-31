شكرا لقرائتكم خبر عن قوة عسكرية جبارة وألوية ضخمة تزحف باتجاه العاصمة عدن بتغطية سعودية..والرئيس هادي يطلق إشارة البدء... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري أن قوات عسكرية تحتشد في محافظة مأرب تنتظر الضوء الاخضر لبدء عمليتها العسكرية، باتجاه العاصمة المؤقتة للشرعية عدن، لدحر الانقلابيين التابعين للإمارات.

وقال مصدر عسكري لكريتر سكاي:ان قوات عسكرية من المحافظات الجنوبية، تحتشد في العبر ستتوجه الى المنطقة العسكرية الاولى بمأرب ليكون هناك التحشيد الضخم الاخير قبل الانطلاق. واضاف:ستنطلق هذه القوات الي ابين ثم الى عدن.

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واختتم:الجيش في حالة استعداد وفي انتظار الضوء الاخضر من الشرعية التي تعمل على تجميد دور الامارات ، مؤكدا أن الشرعية ستنجح بدفع السعودية للضغط على الإمارات وتقديم الدعم للجيش الوطني.

يأتي هذا بعد أن أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الوطني اليمني، الفريق الركن عبدالله سالم النخعي، طمأن ابناء الشعب اليمني، مؤكداً انهم سيسمعوا أخبار سارة خلال الـ72 ساعة القادمة.

وقال الفريق النخعي في صفحته الرسمية على الفيسبوك :”نطمئن أبناء شعبنا المناضل إلى أنهم سيسمعوا أخبار سارة من قواتهم المسلحة الباسلة وبمباركة تامة من القيادة السياسية اليمنية خلال الـ72سـاعة القادمة بإذن الله”