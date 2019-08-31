اللواء 35 مدرع يخوض معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية في الاقروض بتعز

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب تعز - الخليج 365

تخوض قوات اللواء 35 مدرع معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الإنقلابية، بعد شن المليشيات هجوما عنيفاً على مواقع ابطال اللواء 35 مدرع في جبهة الاقروض جنوب شرق تعز .

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وقالت مصادر ميدانية إن أفراد اللواء يخوضون معارك عنيفة ، ضد الانقلابيين ، بعد هجوم شرس شنته المليشيات على مواقع اللواء في جبهة الرضعة ، والمنارة وشعب القرية.

وأوضحت المصادر : ان المليشيات الإنقلابية تحاول التسلل والتقدم باتجاه مواقع ابطال اللواء 35 مدرع في تبة الشقاق والهوبين وسائلة حسات ، والاشتباكات على اشدها بين الطرفين.

موضحا قيام المليشيات الإنقلابية بشن قصف مدفعي على القرى السكنية في الاقروض ، بالتزامن مع هجومها على مواقع اللواء ٣٥ مدرع.