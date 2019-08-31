اللواء 35 مدرع يخوض معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية في الاقروض بتعز

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
تعز - الخليج 365
تخوض قوات اللواء 35 مدرع معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الإنقلابية، بعد شن المليشيات هجوما عنيفاً على مواقع ابطال اللواء 35 مدرع في جبهة الاقروض جنوب شرق تعز .
وقالت مصادر ميدانية إن أفراد اللواء يخوضون معارك عنيفة ، ضد الانقلابيين ، بعد هجوم شرس شنته المليشيات على مواقع اللواء في جبهة الرضعة ، والمنارة وشعب القرية.
وأوضحت المصادر : ان المليشيات الإنقلابية تحاول التسلل والتقدم باتجاه مواقع ابطال اللواء 35 مدرع في تبة الشقاق والهوبين وسائلة حسات ، والاشتباكات على اشدها بين الطرفين.
موضحا قيام المليشيات الإنقلابية بشن قصف مدفعي على القرى السكنية في الاقروض ، بالتزامن مع هجومها على مواقع اللواء ٣٥ مدرع.
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