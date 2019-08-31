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قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

كتب

الخليج 365 ـ الجوف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت أكثر من هجوم متزامن على مواقع لقوات الشرعية في منطقة سلبة التابعة لمديرية "خب والشعف" بالمحافظة.

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وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم بعد مواجهات عنيفة استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات.

وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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