قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

Advertisements

السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ الجوف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت أكثر من هجوم متزامن على مواقع لقوات الشرعية في منطقة سلبة التابعة لمديرية "خب والشعف" بالمحافظة.

Advertisements

وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم بعد مواجهات عنيفة استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي مليشيا الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات.

وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.