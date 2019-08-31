حصري.. الكشف عن شبكة فساد مغلقة تتلاعب بالملايين في تعز "وثيقة" 

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، اليوم السبت، بأن أكثرمن مكاتب تنفيذية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، تتلاعب بمئات الملايين دون الرجوع لمحافظ المحافظة.



وقالت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أنه" ومن أجل ذلك يتم الحفاظ على شبكات مغلقة من الفساد ويتم إبعاد كل الشرفاء، ويتم نهب إيرادات تعز في ظل غياب الحساب والعقاب.

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وبينت أنه "برغم تضحيات أبناء تعز في سبيل بناء اليمن الجديد والحلم بوطن من غير فساد، استطاع الفاسدون في محافظة تعز ترتيب صفوفهم واستعادة عشرة مكاتب تنفيذية هامة وايرادية ومن المؤكد أن مديريات المدينة من ضمن هذه الشبكة.

ويأتي هذا برغم إصدار محافظ المحافظة نبيل شمسان تعميم للوكلاء بعدم التوجيه والصرف من الإيرادات.

وذكرت المصادر، أنه "يتم التحايل على هذا_التعميم".

وحصل "الخليج 365" على مذكرة توضح كيف يتم التحايل على هذا التعميم، حيث قام المدعومحمدالكدهي برفع مذكرة يريد صرف نفقات تشغيليه وغيره، رغم اعتماد النفقات التشغيلية من المحافظة والمالية بشكل مستقل , فيقوم الوكيل عارف جامل بالموافقة.

وتابعت المصادر "وهنا نوضح أنه لايتم ختم التوقيع من مكتب المحافظ، لعدم تحمل المسئولية، ويتم فورا الصرف المباشر من قبل المكتب أو المديرية التنفيذية، جميع المكاتب والمديريات العشرة يتلاعبون بمئات الملايين، وإبعاد المحافظ من الإحراج، والضحية ابناء تعز , غياب كل الخدمات وضياع السيولة.