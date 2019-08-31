حجة.. قوات الجيش تصد هجوما حوثيا شمال وجنوب حيران

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ حجة صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما كبيرا على مواقع لقوات الشرعية شمال وجنوب مديرية حيران في المحافظة. وأضافت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم بعد مواجهات استمرت لساعات. وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد المديرية، منذ أشهر، مواجهات متقطعة وعمليات قصف متبادلة بين القوات الحكومية والمتمردين. Advertisements

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