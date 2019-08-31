فشل هجوم حوثي واسع على مناطق بحجر الضالع 

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الضالع - الخليج 365 نجحت المقاومة الجنوبية، اليوم السبت، في صد هجوم هو الثاني للمليشيات الحوثية في حجر بمحافظة الضالع

ووفق المصادر، تركز الهجوم الحوثي على امتداد خط النار في جبهة حجر شمال غرب الضالع تحديداً "الريبي - باجة - الشريفة - حبيل الضبة". وتخوض وحدات من المقاومة الجنوبية والحزام الأمني معارك عنيفة لصد زحف المليشيات على منطقة حجر.

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