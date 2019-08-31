شكرا لقرائتكم خبر عن عيدروس الزبيدي يصدر قرارا مثيرا للسخرية.. نص التعميم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7985381

اصدر رئيس ما يسمي بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قرارا الى الجهات الأمنية التابعة له وتنفيذه فورا.

وجاء قرار الزبيدي بعد حملة همجية نفذتها مليشياته بحق القيادات والمواطنين الرافضين لتمرد الانتقالي على الحكومة الشرعية.

ووصف مراقبين بأن قرار الزبيدي جاء كذر الرماد على العيون بعد ان استكملت مليشياتة من زج المئات من المناهضين لهم الى السجون واقتحام منازل مئات المواطنين وتصفية اخرين بدون مراعاة للحقوق والحريات والحرمات.

وأضافوا بأن القرار الصادر عن الزبيدي مثير للسخرية من اجل ان يظهر مليشياته بأنهم يتبعون اجراء قانونية، وكذلك يهدف للنجاة من الملاحقات القانونية وتحسين صورته امام الرأي العالمي .

"نص القرار"

Advertisements

تعميم هام لكافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي

التزاماً من قيادة المجلس الانتقالي، بالحفاظ على الأمن والنظام العام والحقوق والحريات العامة للمواطن الجنوبي، وسيادة النظام والقانون لكافة أرجاء الجنوب، يمنع منعاً باتاً اقتحام أي منزل أو غيره من الممتلكات الخاصة بالمواطنين أو الشركات الخاصة أياً كان مالكها، أو المؤسسات الحكومية، إلا بأمر خاص من الأجهزة المعنية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وعبر الجهات المعنية قانوناً بتنفيذه، ومطلوب من كافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي بشكل عام الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات فوراً، وستتخذ الاجراءات الصارمة ضد كل من يخالف أحكامها.

اللواء / عيدورس قاسم الزُبيدي

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي7985381