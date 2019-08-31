شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو.. اشهر طيارة اماراتية " مريم المنصوري" تقصم ظهر ولي عهد ابو ظبي وتثلج صدور كل اليمنيين بهذا التعليق على القصف الاماراتي للجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9430468غردت الطيارة المشهور مريم المنصور على تويتر تعليقا على الضربة الجوية التي قام بها الطيران الامارات ضد الجيش اليمني واوقعت 40 شهيدا.

وقالت المنصوري في تغريدتها" اذا كان الله فتح علينا ابوب الرزق فلا ينبغي ان نستخدم اموالنا في ايذاء الاخرين..اما ان نساعدهم او نتركهم يتدبرون امرهم.

وكان نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان قد اعترف ان القوات التي قام بقصفها طيران الامارات هي قوات الشرعية .



وفي تغريدة على حسابه في تويتر " قال ضاحي خلفان : « عندما تصوب قوات الشرعية بنادقها نحو قوات التحالف وترميها...فلن يكون في المقابل الا الرد عليها »

ويأتي اعتراف خلفان بعد اقل من ساعة على اصدار الخارجية الاماراتية بيان قالت فيه ان القوات التي تم قصفها تتبع تنظيمات ارهابية هاجمت قوات التحالف في مطار عدن .

Advertisements

ورغم سخرية بيان الخارجية الاماراتية الذي حاول التبرير للجريمة بكذبة ومبرر واهي ، إلى ان الرد على تلك الكذبة وفضحها كان اماراتيا ومن المسؤول الاماراتي ضاحي خلفان الذي اكد ان القوات المستهدفة تتبع الشرعية .

وامام هذا العدوان الاماراتي اصدرت وزارة الخارجية اليمنية ووزارة الدفاع ايضا بيانات تحمل الامارات مسؤولية هذا القصف الجوي الذي استهدف قوات الجيش اليمني .

واصدر الرئيس اليمني بيان ايضا حمل فيه الامارات مسؤولية هذا القصف وطالب السعودية بالتدخل لوقف العدوان الاماراتي

وفي اول تصعيد دولي وجهت الحكومة اليمنية طلبا رسمي لمجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة للوقوف امام هذا العدوان الاماراتي9430468