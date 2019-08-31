شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة ...قوات الجيش الوطني تستعد لاقتحام هذه المدينة "تفاصيل عاجلة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9278359قال مصدر عسكري أن قوات عسكرية كبيرة تستعد لاقتحام مدينة حرض الحدودية مع السعودية شمال غرب محافظة حجة.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة أطلقت اليوم الجمعة عملية عسكرية ، لتحرير مدينة حرض التي تحاصرها قوات الجيش الوطني منذ أشهر.

وأكد أن كيلو متر واحد يفضل قوات الجيش عن مدينة حرض الحدودية بعد أن تمكنت من تحرير قرى بني هلال والراكب والعسيلة وقرى أخرى.9278359