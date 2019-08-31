شكرا لقرائتكم خبر عن عدن:قوة أمنية تداهم فندق الفرسان وتعتقل مدير عام مديرية رصد يافع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3795460

داهمت قوة أمنية تابعة لإدارة أمن عدن صباح اليوم فندق الفرسان بشارع التسعين بمديرية المنصورة بعدن. واعتقلت القوة الأمنية مدير عام مديرية رصد يافع الشيخ ياسر عبدالله العمودي الذي كان يقطن احد الغرف بالفندق. هذا وعبر عدد كبير من شخصيات ومشائخ مديرية رصد يافع استنكارهم لما قامت به القوة الأمنية من اعتقال الشيخ العمودي ووجهت دعوة للزبيدي بالتدخل و الأفراج عنه فوراً.3795460

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