شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : الإنتقالي يواصل مداهمة المنازل ويلوح بالسكين لمن يؤيدون الشرعية بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7692238قالت مصادر في عدن ان مليشيا الإنتقالي في عدن يواصلون مداهمة المنازل واعتقال الناشطين والاعلاميين والموالين للشرعية.. Advertisements وبحسب المصادر فإنهم يقومون يقومون بتفتيش الجوالات ويلوحون بالذبح بالسكين لمن يؤيدون الشرعية بعدن. وتعيش عدن حالة رعب وخوف من ممارسات الإنتقالي الغير إنسانية.7692238

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