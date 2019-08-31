تدشين المرحلة الأولى من حملة تحصين بمأرب ضد مرض الدفتيريا 

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السبت 31 أغسطس 2019
حملة تحصين بمأرب ضد مرض الدفتيريا
كتب
مأرب - الخليج 365
دشن وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي في مخيم الجفينة للنازحين اليوم السبت، المرحلة الأولى من النشاط الإيصالي للتحصين ضد مرض الدفتيريا للأطفال من سن الأسبوع السادس حتى الـ15 سنة.
ووفق متابعة "الخليج 365"، تستهدف الحملة التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف 111 ألف طفل وطفلة في خمس مديريات هي المدينة، الجوبة، الوادي، وحريب.
وخلال التدشين أكد وكيل المحافظة على أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة الصحية الوقائية للأطفال للحفاظ على حياتهم من الأمراض القاتلة ومنها مرض الدفتيريا .. داعيا الآباء والأمهات للتفاعل مع فرق التحصين والدفع بأبنائهم للحصول على الجرعة اللازمة من التحصين.
من جهته قال مدير عام مكتب الصحة الدكتور الشدادي :إن المرحلة الأولى تستمر 6 أيام وينفذها 63 فريقا صحيا ، منهم 42 فريقا متحركا، و21 فريقا ثابتا ينضوي فيها 252 عاملا وعاملة.
ووجه الشدادي العاملين والعاملات في الفرق الصحية على العمل والأداء المتميز من أجل إنجاح النشاط الإيصالي وتحقيق الهدف المنشود في تحصين الأطفال من هذا المرض الفتاك بالأطفال.
حضر التدشين نائب مدير عام مكتب الصحة للشؤون الفنية أحمد العبادي، والمشرف المركزي للتحصين الشامي داؤود وممثل منظمة اليونيسيف الدكتور أحمد ناشر.
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