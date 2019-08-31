الحوثيون يقصفون مواقع "المشتركة" في حيس بالحديدة

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 قصف الحوثي للحديدة كتب الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي الإرهابية عصر اليوم قصفاً مدفعيا عنيفا على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القصف استهدف مواقع القوات شرق حيس واستخدمت فيه المليشيات عدداً من قذائف مدفعية الهاون عيار 120 ومدفعية الهاوزر وقذائف بي 10. وأفادت المصادر أن المليشيات عاودت القصف العنيف على مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا. وأوضحت المصادر أن قصف المليشيات على المواقع استمر على فترات متقطعة منذ صباح اليوم وحتى ساعات الظهيرة ، وتعد هذه الإنتهاكات من آلاف الخروقات التي تمارسها المليشيات منذ انطلاق الهدنة الأممية بالحديدة في 18ديسمبر 2018. Advertisements

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