تدشين المرحلة الاولى من النشاط الايصالي للتحصين ضد الدفتيريا بمأرب 

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 - مأرب

دشن وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي ، اليوم ، ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي ،في مخيم الجفينة للنازحين، المرحلة الاولى من النشاط الايصالي للتحصين ضد مرض الدفتيريا للاطفال من سن الاسبوع السادس حتى الـ15 سنة، والتي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على مدى ستة ايام.



وخلال التدشين اكد وكيل المحافظة على اهمية اقامة مثل هذه الانشطة الصحية الوقائية للاطفال للحفاظ على حياتهم من الامراض القاتلة ومنها مرض الدفتيريا ..داعيا الاباء والامهات للتفاعل مع فرق التحصين والدفع بابنائهم من اجل ان يحصلوا على الجرعة اللازمة من التحصين.

واوضح مدير عام مكتب الصحة بان المرحلة الاولى من النشاط تستهدف 111 الف طفل وطفلة في خمس مديريات هي المدينة، الجوبة، الوادي، وحريب، وينفذها 63 فريق صحي منهم 42 فريق متحرك، و21 فريق ثابت ينضوي فيها 252 عامل وعاملة. مشددا على العاملين والعاملات في الفرق الصحية على العمل والاداء المتميز من اجل انجاح النشاط الايصالي وتحقيق الهدف المنشود في تحصين الاطفال من هذا المرض الفتاك بالاطفال.