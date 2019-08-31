مسهور: رفض هادي الدعوة السعودية للحوار فاقم الأزمة أكثر

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السبت 31 أغسطس 2019
هاني مسهور
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني مسهور، إن رفض الرئيس هادي الاستجابة لدعوة السعودية للحوار وتفجير الموقف عسكرياً بعد التهدئة تسبب في تفاقم الأزمة.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويترت، اليوم السبت، آب 31، 2019، أن العودة للتهدئة خطوة ضرورية ويجب على هادي أن يلتزم بها ويستعد للذهاب إلى طاولة حوار ترتكز على الاستعداد لقبول الرأي الآخر لمصلحة كل الأطراف الداخلية والإقليمية.
وكان وفقد الانتقالي وصل إلى مدينة جدة السعودية الأسبوع قبل الماضي، تلبية لدعوة المملكة الأطراف اليمنية للحوار، إلا أن حكومة هادي رفضت التحاور مع المجلس، وهو ما فاقم الوضع أكثر.
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