جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (156) لسنة 2019م بتعيين اللواء عبدالحكيم هاشم علي الخيواني رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات، واللواء الدكتور عبدالقادر قاسم أحمد الشامي نائبا لرئيس الجهاز. وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى اصدر اليوم القرار رقم (155) لسنة 2019م بإنشاء جهاز الأمن والمخابرات. وقد اشتمل القرار على (17) مادة موزعة على ثلاثة فصول: الفصل الأول: التسمية والتعاريف . Advertisements الفصل الثاني: الأهداف والاختصاصات العامة. الفصل الثالث: أحكام عامة وختامية. ونصت المادة (15): بموجب هذا القرار يدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز الأمن والمخابرات. كما نصت المادة (16): تلغى أي قرارات جمهورية سابقة بهذا الشأن. ونصت المادة الأخيرة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المشاط يلغي الساسي والقومي ويشكل جهاز جديد للمخابرات برئاسة الخيواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.