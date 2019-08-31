سفير اليمن لدى إيران يؤدي اليمين الدستورية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، سفير الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم محمد الديلمي وذلك عبر الأقمار الاصطناعية. وبعد أداء اليمين حمل الرئيس المشاط السفير الديلمي نقل تحياته إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأعرب الرئيس المشاط عن أمله في أن يكون فتح سفارة للجمهورية اليمنية في إيران بداية لإعادة بقية دول العالم فتح سفاراتها في العاصمة صنعاء. حضر أداء اليمين رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.

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