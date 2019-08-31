الاكثر مشاهدة - عــاجل : غارة جوية جديدة على جيش الشرعية في عمق سيطرة الحكومة ومصادر تكشف تفاصيل ما حدث

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عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي بمحافظة أبين، اليوم السبت (قبل قليل) بقيام طائرة يعتقد أنها إماراتية بشن غارة جوية على قوات الجيش اليمني التابع للشرعية.

وقال مصدر محلي أن غارة جوية شنت بمحيط قواتهم المتمركزة بمنطقة العرقوب.

ونوه الى أنه قد تكون الغارة تمهيدا لتقدم قوات الانتقالي صوب المنطقة الوسطى.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى اللحظة.

وشنت طائرات اماراتية خلال الأيام الماضية عدة غارات على معسكرات الشرعية خلفت مئات من القتلى والجرحى. Advertisements

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