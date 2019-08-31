الاكثر مشاهدة - ورد الآن : تقسيم اليمن إلى ثلاث دول بإشراف الأمم المتحدة.. غريفيث يكشف خطة جديدة.. وهذه أبرز بنودها

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عدن - ياسمين التهامي - Advertisements br /> كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي عن مشروع جديد للحل السياسي في اليمن أعده مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث.



وبحسب الموقع فإن المشروع جريفيث يقترح أن يدار اليمن بواسطة حكومة فيدرالية على أن يتم تقسيم البلاد جغرافيا إلى ثلاث مناطق، منطقة شمالية تضم 8 محافظات وعاصمتها صنعاء، ومنطقة وسطى تضم 5 محافظات وعاصمتها تعز، ومنطقة جنوبية تضم 8 محافظات وعاصمتها عدن.



ويقترح مشروع "غريفيث" أيضا أن يتم إشراك الحوثيين كجهة رابعة في حكم اليمن جنبا إلى جنب مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمؤتمر الشعبي العام المدعوم من



كما يتضمن الاقتراح تشكيل مجلس رئاسي بقيادة الرئيس "عبد ربه منصور هادي" لإدارة شؤون اليمن لحين عقد انتخابات جديدة.



وتتضمن ورقة "غريفيث" أيضا مشروعا لإنشاء جيش يمني موحد يقوم بتدريبه فريق دولي تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

br /> كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي عن مشروع جديد للحل السياسي في اليمن أعده مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث.وبحسب الموقع فإن المشروع جريفيث يقترح أن يدار اليمن بواسطة حكومة فيدرالية على أن يتم تقسيم البلاد جغرافيا إلى ثلاث مناطق، منطقة شمالية تضم 8 محافظات وعاصمتها صنعاء، ومنطقة وسطى تضم 5 محافظات وعاصمتها تعز، ومنطقة جنوبية تضم 8 محافظات وعاصمتها عدن.ويقترح مشروع "غريفيث" أيضا أن يتم إشراك الحوثيين كجهة رابعة في حكم اليمن جنبا إلى جنب مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والمؤتمر الشعبي العام المدعوم من السعودية كما يتضمن الاقتراح تشكيل مجلس رئاسي بقيادة الرئيس "عبد ربه منصور هادي" لإدارة شؤون اليمن لحين عقد انتخابات جديدة.وتتضمن ورقة "غريفيث" أيضا مشروعا لإنشاء جيش يمني موحد يقوم بتدريبه فريق دولي تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

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