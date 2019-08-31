الاكثر مشاهدة - عاجل : الإمارات تصدر بيان رسمي تتهم السعودية بدعم الإرهاب في اليمن .. والحوثي يعلن الانتصار ويوجه كلمة شكر لأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الإمارات تصدر بيان رسمي تتهم السعودية بدعم الإرهاب في اليمن .. والحوثي يعلن الانتصار ويوجه كلمة شكر لأبوظبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر كتاب ومثقفون سعوديون بيان الخارجية الإماراتية بشأن قصف الجيش اليمني ووصفه بالإرهاب، بأنه اتهام مباشر للسعودية بدعم الارهاب في اليمن، كونها داعمة للحكومة الشرعية.

وحول ذلك، عبر الحوثي - ضمنيا - عن شكره لدولة الإمارات التي قال إن بيانها يؤكد عدم شرعية تدخل التحالف في اليمن، حسب قوله.

حيث قال محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة الحوثيين ، في تغريدة له ، إن بيان الإمارات بشأن ضرباتها الجوية ضد من وصفتهم بـ"الإرهابيين"، يؤكد على عدم شرعية التحالف العربي باليمن

وأضاف محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" ( الحوثيين): "اعتراف الإمارات في بيانها بقصف ما يسمى الإرهابيين الذين تدعمهم ‎السعودية يؤكد أن العدوان على اليمن غير شرعي، وأن أمريكا السعودية الإمارات وحليفاتها هم الإرهاب وداعموه ومؤسسوه لتدمير اليمن".

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وتابع الحوثي القول: " إن اعتراف الإمارات، كعضو فاعل بالتحالف رسميا بإرهاب ميلشياتهم يؤكد المؤكد، أن أمريكا أم الإرهاب وصانعته باليمن ويحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن إرهابها باليمن".

وأشار الحوثي إلى أن، البيان يحمل السعودية "مسؤولية دعم الإرهابيين، لا محاربتهم كما تدعي".

ومضى الحوثي بالقول: "لقد انتصر اليمن بصموده وأسقط مبرر العدوان بكشفه صناع الإرهاب".

وشنت طائرات حربية إماراتية 10 غارات على الجيش اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومحافظة أبين جنوب اليمن، أسفرت، وفقا لوزارة الدفاع اليمنية، عن سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح بينهم العديد من المدنيين.