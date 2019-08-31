شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يزور عدن ويعلن انهيار التحالف بين السعودية والإمارات ويكشف عن حرب طاحنة بين البلدين... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جواس ينقلب ويعلن موقفه الصريح من معركة الإمارات في شبوة ويحذر الحكومة الشرعية ..وهذا ما قاله عن انتصارات الجيش الرئيس هادي يوقع ”أخطر اتفاقية” في الرياض ثمنا لأحداث شبوة! .. شاهد ما ورد فيها؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالباري عطوان يزور عدن ويعلن انهيار التحالف بين السعودية والإمارات ويكشف عن حرب طاحنة بين البلدين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.