مدير مكتب العربية في اليمن: الإصلاح يلعب بالنار في تعز والجنوب

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
أكد مدير مكتب قناة العربية في اليمن، حمود منصر، أن حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، يلعب بالنار في محافظة تعز والجنوب.
وقال منصر، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن الإصلاح في ظاهره حزب سياسي، وفي باطنه جماعات متطرفة خارجة عن السيطرة.
وأضاف مدير مكتب قناة العربية: "يتظاهر (أي الإصلاح) في تعز ضد التحالف ويلعب بطابور من عناصره في إسطنبول والدوحة ومسقط".
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