صعدة.. تجدد القصف الجوي على مواقع المليشيا بالظاهر

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، آب 31، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وأهدافا للمليشيا في مديريتي حيدان ورازح بالمحافظة ذاتها. Advertisements

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