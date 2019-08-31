Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements حجة - الخليج 365 نفذت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم عدة غارات جوية استهدفت تجمعات للمقاتلين الحوثيين كما استهدفت عربات عسكرية ومخازن اسلحة شمال مدينة حرض بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري في المنطقة ان قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا بغارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعات لهم شمال مدينة حرض، كما استهدفت مخازن اسلحة وعربات عسكريه. واطلق الجيش الوطني اليوميين الماضيين عملية عسكرية واسعة تمكن خلالها من تحرير عدة قرى في محيط مدينة حرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غارات جوية مكثفة للتحالف على أهداف حوثية شمال حرض حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.