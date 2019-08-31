Advertisements عاجل.. كاتب إماراتي شهير يفضح علاقة الشرعية بتنظيم القاعدة السبت 31 أغسطس 2019 قال الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي، اليوم، إنه ليس ذنب الإمارات العربية المتحدة أن تتبنى حكومة الشرعية اليمنية لتنظيم القاعدة.

Advertisements وكتب في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "ليس ذنب الإمارات أن تتبنى الحكومة اليمنية تنظيم القاعدة ، فدور القوات الإماراتية في مكافحة الارهاب معروف بشهادات مسجلة لن ينال منها قطيع الاخوان ومخلفات الثورات". Advertisements

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