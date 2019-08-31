Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ شبوة قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا حزب الإصلاح في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، اليوم السبت، آب 31، 2019.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مسلحين قبليين اعترضوا تعزيزات لمليشيا الإصلاح في منطقة الضلعة بالمحافظة. وذكرت المصادر أن الهجوم القبلي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين. ويوم أمس تعرضت عناصر المليشيا لكمين بين محافظتي أبين وشبوة أوقع قتلى وجرحى. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من مليشيا الإصلاح بكمين قبلي في الضلعة بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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