شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مفاجأة غير مسبوقة ...هذا هو الطيار الذي نفذ الغارات الجوية الإماراتية على القوات الحكومية في عدن وأبين (الاسم + الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8287959كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك و تويتر" صورة واسم الطيار المجرم الذي استهدف أمس الخميس قوات الجيش الوطني بعدد من الغارات الجوية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال الناشطون إن قائد سلاح الجو الإماراتي العميد طيار رشاد محمد السعدي اليافعي، هو من قصف القوات الحكومية والتي راح ضحية القصف 400 بين قتيل وجريح وفقاً لبيان وزارة الدفاع اليمنية. وطالب الناشطون برفع اسم الطيار رشاد اليافعي، من ضمن مجرمي الحرب في اليمن.8287959

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