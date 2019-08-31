شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب عماني يلجم أجد سفهاء الإمارات: أخاف عليكم من بطش اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3466507رد الكاتب العماني، زكريا المحرمي، على تغريدات للسفيه الإماراتي حمد المزروعي، أحد عناصر المخابرات الإماراتية، بعد إساءة الأخير للدور العماني في اليمن.

وقال "المحرمي" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن توجه سلطنة عمان واضح، وأنهم يخشون على الإماراتيين من بطش اليمنيين.

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ورد على مزاعم "حمد المزروعي"، التي قال فيها إن "سلطنة عمان" لا تستضيف أي مؤتمرات، وأنها مهمشه بالقول: "أتفق معك بأن عمان لا تحتضن مؤتمرات الخيانة، ولا يعقد فيها إلا لقاءات السلام، ومحاولات تجنيب العام شر أهل الغدر.

وقال الكاتب العماني: "توجه العمانيين واضح يا حمد فهم خائفون عليك لا يفعل بك اليمني كما فعل بجالوس الروماني وإكسوم الحبشي وحسين باشا العثماني وتريفليان البريطاني؛ واتفق معك بأن عمان لا تحتضن مؤتمرات الخيانة ولا يعقد فيها سوى لقاءات السلام ومحاولات تجنيب العالم شر أهل الغدر".

وكان "المزروعي"، قال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الامارات الخارجية اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني". 3466507