شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ...ابناء عدن ينتفضون في وجه المجلس الانتقالي ...ماذا فعلو ..؟ كيف انتقم منهم الانفصاليون ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9796963

أقيم في مدينة عدن، امس الأول ، حفل زفاف لشاب من أبناء المدينة ، وأستبدلت فيه الأغاني الطربية بالنشيد الوطني.

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وذكر شهود عيان وحضور في حفل العرس لـ " المنارة نت " أن حافة حسين بمديرية كريتر تزينت أمس بالعلم اليمني ، وشدت بالنشيد الوطني إبتهاجاً بعرس أحد شبابها، وتعبيراً عن وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في الدفاع عن الثورة والوحدة والجمهورية.

وأضاف شهود العيان بأن أطقم عسكرية تابعة لمليشيات " الإنتقالي " المدعومة إماراتياً، جاءت إلى مكان إقامة حفل العرس وعلى متنها عشرات من المسلحين وقامت بإختطاف العريس و11 شخصاً من أقاربه وإصدقائه وأغلقت صالة الفرح، بتهمة العمل لصالح جماعات إرهابية وترديد شعاراتهم.

ودعا شهود العيان الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى سرعة التدخل لوقف جرائم وإنتهاكات مليشيات " الإنتقالي " المدعومة إماراتياً، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها، وأطلاق سراح العريس وأقاربه وأصدقائه المختطفين.9796963