شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هام وخطير : رداً على صمت السعودية حزب الاصلاح يستخدم اقوى ورقة له مما سيجعل السعودية ترفع الرأية البيضاء والحوثيين يطيرون من الفرح (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر اعلامية ان حزب الاصلاح بدأ باستخدام اقوى ورقة ستجعل المملكة العربية السعودية ترفع له الراية البيضاء

واضافت المصادر ان حزب الاصلاح وجه المواليين له بالانسحاب من الحدود السعودية والعودة الى الداخل اليمني

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يذكر ان 4 الوية يمنية اغلبها موالية للاصلاح تدافع عن الحدود السعودية مما سيجعل الحوثي يلتهم الحدود السعودية بعد ان وقف المقاتليين اليمنيين سد منيع في وجهه

وقالت المصادر ان اقدام الاصلاح على ذالك نتيجة صموت السعودية عن المجزرة ضد قوات الشرعية اثناء ماكنت في طريقها الى عدن