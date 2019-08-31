شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الامارات تعلن رسمياً انها لم تأتي الى اليمن من اجل شرعية هادي وتكشف عن الهدف السري المتفق عليه مع السعودية في اليمن ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد الفريق ضاحي خلفان نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم السبت، أن التحالف السعودي الإماراتي هدفه الحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي لكل المشاريع التي تستهدفه. وكتب خلفان عبر تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي"،:"حسب فهمي الشخصي التحالف السعودي الإماراتي ليس تحالفا فقط من أجل التصدي للحوثي ولكن لكل المشاريع الرامية الى استهداف الامن القومي في الارض العربية". قد يعجبك أيضًا: Advertisements وأضاف :"وذلك بالتعاون مع الحلفاء الآخرين في منظومة التحالف العربي". وقال :"ألم يكن قبل الحوثي،ربيع الإخونجية الذي تصدت له المملكة والامارات ومصروانهار، ومن يدري بعد الحوثي من يظهر من خونة. واختتم :"تنظيم الإخوان هو الأب الروحي لكل الجماعات الإرهابية في العالمين العربي والإسلامي".

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