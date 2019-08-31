التحالف يقصف أهدافا ومواقع للمليشيا في حيدان ورازح بصعدة

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السبت 31 أغسطس 2019

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، آب 31، 2019، غارات جوية على مواقع وأهداف لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت مواقع للمليشيا في منطقة آل علي بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

