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مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في محافظة حجة

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في محافظة حجة

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الخليج 365 ـ متابعات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 847 سلة غذائية، تزن 62 طنًا و678 كيلو غرام في مناطق الشقفه، العوامة، الظهر، السادة المغتربين، الغرزه، الذراع القضب، الضابره، مجبر، بني حسين، الملاصية، الحجافية، الشرافية التابعة لمديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة.

وذكرت وكالة "واس" أن التوزيع تم بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 4,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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