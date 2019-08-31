إصابة مواطن برصاص مليشيا الحوثي في حيس جنوب الحديدة

Advertisements السبت 31 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 أصيب مواطن بجروح جراء استهداف مليشيا الحوثي للأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر إن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة المواطن بجاش علي مطيور بطلقة نارية في قدمه. وأضافت المصادر أنه جرى نقل المواطن إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم تحويله إلى مستشفى الخوخة لاستكمال تلقي العلاج. وتواصل المليشيات الحوثية سلسلة انتهاكاتها الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف قرى ومدن محافظة الحديدة. Advertisements

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