مليون امرأة يمنية معرضة للخطر بسبب غياب الدور الصحي بالمخا

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المخا

تستعجل الأمم المتحدة المانحين إلى سرعة دفع وتوفير تمويلات جديدة لوكالاتها في اليمن، وانضمت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن في مناشدة المانحين.



بحسب تحذير أطلقته الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، "تحتاج أكثر من مليون امرأة يمنية إلى الأموال الآن، أو ستفقد إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، مما يعرض حياتها وحياة أطفالها للخطر".

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وضمت صوتها إلى صوت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في مناشدتها الجهات المانحة "تقديم الأموال في أسرع وقت ممكن".

وبحسب بيان صادر عن الدكتورة ناتاليا كانيم، سيضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان بحلول أيلول / سبتمبر 2019، إلى إغلاق 175 من أصل 268 منشأة صحية يدعمها حالياً بخدمات الصحة الإنجابية.

أضاف البيان، "هذا يشكل تهديداً مباشراً لأكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة يحتجن إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد ومزيد من المساعدة الطبية".

كما أكد الصندوق أن عملية شراء الأدوية توقفت بالفعل، وتم إغلاق 14 مكانا آمنا وأربع منشآت متخصصة بالصحة النفسية للنساء.

ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن امرأة تموت كل ساعتين بسبب مضاعفات الحمل والولادة. وتعاني 20 امرأة أخرى من الإصابات أو العدوى أو الإعاقة التي يمكن الوقاية منها. "هذا هو الواقع الذي تواجهه حوالي 6 ملايين امرأة ومراهقة في سن الإنجاب في اليمن".