مقاتلات التحالف تشن عدة غارت على مواقع المليشيات الحوثية في مديرية حرض

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارت على مواقع وتحركات وتجمعات المليشيات الحوثي في مديرية حرض بمحافظة حجة.
وقالت مصادر إن مقاتلات التحالف تعقبت تجمعات حوثية في عدة مواقع بمديرية حرض، حيث شنت عليها 5 غارات متتالية.
ولفتت إلى أن غارات التحالف أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية، إلى جانب فرار أعداد كبيرة منهم.
يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها وخروقاتها في مختلف مديريات محافظة الحديدة من خلال قصف منازل المواطنين.
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